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Коронавирус уравнял престижный центр Москвы и спальные районы

Коронавирус уравнял престижный центр Москвы и спальные районы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - За месяц самоизоляции исторический центр Москвы потерял значительную часть своих преимуществ в сфере торговли, услуг и бытового комфорта и сравнялся со спальными районами, которые получили преимущества, показало исследование Московского центра урбанистики.

Пандемия коронавируса

Руководитель центра Сергей Капков объяснил, что в центре и районах исторической застройки после введения режима самоизоляции осталось как минимум 20% от прежнего выбора услуг. Разнообразие, к которому привыкли местные жители, в период карантина компенсируется низкой плотностью населения, там всего около 10 000 человек на квадратный километр.

Окраинные районы, где плотность населения может достигать 30 000 человек на квадратный километр, с высотной застройкой и большими расстояниями между домами, почти не потеряли разнообразия коммерческих функций, имеют больше зеленых пространств в шаговой доступности и имеют большие просторные дворы.

Неделю назад Московский центр урбанистики сообщал, что районы Юго-Западного административного округа оказались не самыми благоприятными для самоизоляции. Эксперты отметили, что там у домов слабая инсоляция (низкий процент фасадов жилых домов, обращенных к югу и юго-востоку), маленькие дворы и низкая доступность коммерческих объектов.

Тогда отмечалось, что центр урбанистики совместно с аналитической компанией Habidatum продолжает анализировать состояние районов Москвы в период профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Капков коронавирус ЮЗАО Московский центр урбанистики

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