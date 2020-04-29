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Почти 8 тыс. пациентов в неинфекционных стационарах Москвы проверили на COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около восьми тысяч пациентов в столичных неинфекционных стационарах прошли скрининг на COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду.

"Скрининг проводился среди людей с сердечно-сосудистыми патологиями, травмами и другими заболеваниями. Все пациенты, около восьми тысяч человек, которые получают медицинскую помощь в столичных больницах, не перепрофилированных под лечение новой инфекции, прошли тестирование на коронавирус", - отмечают в штабе.

По словам собеседника агентства, с 29 апреля начнут тестирование на коронавирус тех пациентов, которые поступят в стационары.

"Такие меры приняты для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции в больницах. Все медицинские сотрудники, работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках, также проходят экспресс-тестирование на наличие иммунитета к COVID-19. В нем уже приняли участие более 50 тысяч медиков", - добавили в штабе.

По данным на 29 апреля, в Москве за сутки выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе по COVID-19 отметили, что число выявленных в столице в среду инфицированных стало самым низким за последние шесть дней.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва коронавирус

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