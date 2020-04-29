Почти 8 тыс. пациентов в неинфекционных стационарах Москвы проверили на COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около восьми тысяч пациентов в столичных неинфекционных стационарах прошли скрининг на COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду.

"Скрининг проводился среди людей с сердечно-сосудистыми патологиями, травмами и другими заболеваниями. Все пациенты, около восьми тысяч человек, которые получают медицинскую помощь в столичных больницах, не перепрофилированных под лечение новой инфекции, прошли тестирование на коронавирус", - отмечают в штабе.

По словам собеседника агентства, с 29 апреля начнут тестирование на коронавирус тех пациентов, которые поступят в стационары.

"Такие меры приняты для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции в больницах. Все медицинские сотрудники, работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках, также проходят экспресс-тестирование на наличие иммунитета к COVID-19. В нем уже приняли участие более 50 тысяч медиков", - добавили в штабе.

По данным на 29 апреля, в Москве за сутки выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе по COVID-19 отметили, что число выявленных в столице в среду инфицированных стало самым низким за последние шесть дней.