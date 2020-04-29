Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве опустилась до 6-дневного минимума

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено 2 220 новых случаев заболевания COVID-19, а их общее число достигло 50 646 случаев, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в среду.

Таким образом, число новых случаев коронавируса в городе за минувшие сутки оказалось самым низким за последние шесть дней, а максимальное суточное значение - 3 570 случаев - было зарегистрировано 19 апреля.

Так, 23 апреля в Москве зафиксировано 1 959 случаев заболевания коронавирусом, 24 апреля - 2 957, 25 апреля - 2 612, 26 апреля - 2 971, 27 апреля - 2 871, 28 апреля - 3 075.

По последним данным, в Москве в общей сложности вылечились от коронавируса 4 610 человек, 546 инфицированных скончались.

В столичном штабе уточнили, что среди новых заболевших за последние сутки 39% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% - старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавил собеседник агентства.