Прокуратура заинтересовалась вспышкой COVID-19 в Российском университете транспорта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вспышки коронавирусной инфекции в Российском университете транспорта (РУТ), сообщили "Интерфаксу" в четверг в надзорном ведомстве.

"По предварительной информации, в одном из общежитий университета с подозрением на заболевание госпитализировано несколько студентов", - сказали в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принимаемых руководством университета по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в университете с коронавирусом госпитализированы десять студентов и аспирантов.