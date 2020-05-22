Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Большинство столичных предприятий соблюдают противокоронавирусные меры, сообщает в пятницу сайт мэра Москвы.

"Госинспекция по недвижимости провела проверку соблюдения мер безопасности более чем на 760 столичных предприятиях, 94% из них следуют установленным требованиям", - цитирует сайт заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам Ефимова, на 764 проверенных предприятиях было выявлено 46 нарушений, большая часть которых уже устранена.

За нарушение требований организации грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Сайт мэра Москвы напоминает, что для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук.

Предприятия должны обеспечить социальную дистанцию между сотрудниками, контролировать состояние их здоровья, а также установить защитные экраны и перегородки на рабочих местах.

"Также обязательным условием является проведение с 12 до 31 мая медицинского обследования сотрудников. В этот период работодатель обязан организовать тестирование на коронавирус не менее 10 процентов персонала", - уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В середине мая сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора остановило работу АО "Московский завод тепловой автоматики" за полное несоблюдение санитарно-противоэпидемических требований по коронавирусу.