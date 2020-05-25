Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Волонтеры со вторника смогут посещать столичные приюты для бездомных животных

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Столичные волонтеры смогут оказывать помощь питомцам в приютах для бездомных собак и кошек со вторника, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев", - написал Собянин на своем сайте в понедельник.

Он уточнил, что для поездок в приют нужно получить волонтерский цифровой пропуск. "Совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций мы выработали регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии", - подчеркнул мэр.

По его словам, для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Собянин отметил, что графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, при этом использование защитных масок и перчаток - строго обязательно.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин Мосволонтер

Новости

В Москве предложили провести эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта

Пандемия коронавируса

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия коронавирусных ограничений в Москве

Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве

Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве
Пандемия коронавируса

Рекордное число москвичей проигнорировали режим самоизоляции в понедельник днем

Захват заложников в банке в Москве

Захватчик отделения банка в центре Москвы арестован

Захватчик отделения банка в центре Москвы арестован
Пандемия коронавируса

ФСИН подтвердила три случая подозрения на COVID-19 у арестантов в "Лефортово"

Троих участников перестрелки на юге Москвы привлекут к уголовной ответственности

Гидрометцентр объявил о приходе тепла в Москву после аномальных холодов

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы
Пандемия коронавируса

Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с 6 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');