Волонтеры со вторника смогут посещать столичные приюты для бездомных животных

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Столичные волонтеры смогут оказывать помощь питомцам в приютах для бездомных собак и кошек со вторника, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев", - написал Собянин на своем сайте в понедельник.

Он уточнил, что для поездок в приют нужно получить волонтерский цифровой пропуск. "Совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций мы выработали регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии", - подчеркнул мэр.

По его словам, для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Собянин отметил, что графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, при этом использование защитных масок и перчаток - строго обязательно.