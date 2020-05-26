Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке в ЖК на юге Москвы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы отправил под стражу трех предполагаемых участников перестрелки, произошедшей 24 мая у жилого комплекса "Ясный".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, мера пресечения в виде ареста на два месяца - до 24 июля - избрана Вадиму Русанову, Герману Тетеноку и Максиму Евлампьеву. Всем троим, по данным суда, вменяется покушение на убийство из хулиганских побуждений, незаконный оборот оружия и хулиганство.

По данным следствия, вечером 24 мая на парковке у жилых домов по Каширскому шоссе между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. В результате инцидента, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пострадали двое мужчин 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области.

Всего, уточнял источник, задержали восемь участников конфликта.

Причиной перестрелки мог стать бытовой конфликт или конфликт из-за бизнес-интересов.