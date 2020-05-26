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Москва запустит программу пилотных тестирований инновационных продуктов малого бизнеса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве запускается проект по поддержке малого бизнеса, в рамках которого ему будут предоставляться площадки для тестирования его инновационной продукции в университетах, коммерческих фирмах и отраслевых учреждениях, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Ключевая проблема многих малых инновационных фирм - как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции. Чтобы облегчить решение этой задачи, правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований", - написал мэр в своем личном блоге во вторник.

По его словам, несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

Посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования, станет Агентство инноваций Москвы. Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow, уточнил мэр.

Кроме того, Собянин в своем блоге сообщил, что большинство московских предприятий вскоре могут возобновить свою работу. Он также рассказал, что для помощи столичному бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. Этими формами поддержки, по его словам, к середине мая воспользовались почти 35 тыс. организаций.

В числе компаний, которые получат льготы от города в период коронавирусного кризиса, оказались частные медицинские клиники в столице. Они, по словам Собянина, были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

Сергей Собянин Москва

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