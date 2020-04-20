В Подольске задержали вандала, пытавшегося погасить "вечный огонь"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Подмосковье в отношении 19-летнего мужчины, попытавшегося потушить пламя на мемориале Вечного огня, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что на Площади Воинской Славы неизвестный мужчина пытается погасить пламя на мемориале Вечного огня", - сказала Петрова.

По её словам, прибывшие на место полицейские задержали и доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2001 года рождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм). "Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - подчеркнула Петрова.