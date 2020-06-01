Московские врачи вылечили от COVID-19 более 82 тысяч человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 82 тыс. человек.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровело еще 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82239", - сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее 1 июня стало известно, что за прошедшие сутки в столице скончались еще 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Количество умерших за весь период эпидемии коронавируса в российской столице увеличилось с 2477 до 2553 человек.