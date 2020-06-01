Число умерших от коронавируса в Москве превысило 2,5 тысячи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в Москве скончались еще 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, общее число жертв заболевания превысило 2,5 тысячи, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Количество умерших весь период эпидемии COVID-19 в Москве увеличилось с 2477 до 2553 человек.

Накануне суточный прирост смертности от коронавируса составил 69 человек.

По данным на утро воскресенья, в Москве был зарегистрирован 180 791 случай заражения коронавирусом. Выздоровели более 80 тысяч пациентов.

За сутки в столице выявлено 2595 новых заболевших. Это чуть больше, чем сообщалось днем ранее - 2 367. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве поднялся до 0,93, хотя днем ранее он составлял 0,8.