Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки

В 2019 году из-за закрытия канала компании потеряли грузопоток в 1,5 млн тонн

Архивное фото Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Участок ФГБУ "Канал имени Москвы", который закрывали на полгода после аварии в январе 2019 года на Тушинском тоннеле, снова закрыли из-за протечки, узнал "Коммерсантъ". Из-за закрытия навигации по этому участку компании-грузоперевозчики в прошлом году потеряли грузопоток в 1,5 млн тонн.

После новой протечки движение по каналу сначала планировали открыть в начале июня, однако ремонт затягивается и, как говорят источники газеты, теперь движение хотят запустить 16 июля. Эту информацию подтвердили в Росморречфлоте.

По сведениям собеседников издания, протечку обнаружили в начале мая в северной пазухе, где в 2019 году также проводились восстановительные работы. Речь может идти о некачественных работах и плохом выборе суглинка, предположили источники.

В ФГБУ заявили, что после спуска канала протечка локализована, "место проникновения воды выявлено, для устранения будет проведена дополнительная герметизация палы и шпунтового бруса". Работы ведутся в несколько смен, в выходные и в праздники.

Исходной причиной протечки в ФГБУ назвали ошибки, допущенные в 2000 году при проектировании и строительстве Нововолоколамского тоннеля. Все недочеты в компании пообещали полностью устранить.

В Росморречфлоте отметили, что работы по устранению выявленных повреждений, несущих аварийные риски, выполняются в приоритете и максимально оперативно. Решено разделить восстановительный ремонт на аварийном участке и капремонт в рамках плановой реконструкции канала. Росморречфлот хочет включить реконструкцию в комплексный план модернизации инфраструктуры, ее планируется провести в 2021–2022 годах.

Замглавы Росморречфлота Константин Анисимов на вебинаре PortNews в мае рассказал, что и в текущую навигацию между 7-м и 8-м шлюзами канала остановлено судоходство. По его словам, в ходе испытаний после проведенных в 2019 году восстановительных работ на участке началась фильтрация воды через дамбу откосов канала.

Основной перевозчик на этом маршруте — "Порт Коломна", за навигацию он обслуживает порядка 700 000 тонн грузов. По словам главы компании Владимира Алексеева, за месяц простоя она теряет около 50 млн рублей за счет 70 000 тонн неперевезенных грузов. Альтернативный маршрут по Оке в два раза длинней. "Порт Коломна" готов помочь в восстановительных работах, поскольку в компании считают, что "запуск проблемного участка даже на день раньше может помочь".

Закрытие участка неудобно и пассажирским судам, сказал президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. По его словам, компании рассчитывали начать перевозки в середине июня, но не решен вопрос с бункеровкой. Бункеровщики, как правило, берут топливо на Ярославском НПЗ и везут его с севера в центр Москвы по каналу, объяснил Евдокимов. Путь по Оке занимает две недели, но груженое судно там не пройдет по осадке. Если ремонт затянется, часть пассажиропотока будет просто потеряна, считает Евдокимов.

10 января из-за размыва дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем провалился грунт, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта - столько умещается примерно в 200 самосвалах. Устранить последствия аварии собирались к началу лета. В июне канал наполнили водой, и течь открылась уже в другом месте.

В результате навигация по аварийному участку возобновилась только в середине августа 2019 года. Потери из-за простоя, по оценке Росморречфлота, составили 1,5 млн тонн из 2 млн тонн.