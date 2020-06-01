Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство Москвы выпустило защитный протокол по торговле непродовольственными товарами, представляющий из себя набор мер и рекомендаций для снижения уровня эпидемиологических рисков.

Документ опубликован на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник. В этом протоколе даны рекомендации, в частности, по примерке одежды и обуви покупателями.

Так, после каждого покупателя рекомендовано проводить дезинфекцию как одежды (горячим паром или ультрафиолетовыми лампами), так и самих кабинок. При высокой плотности расположения кабинок рекомендовано организовать их работу через одну, а при входе в кабинки предлагается устанавливать дозаторы с кожными антисептиками.

При этом рекомендовано обеспечить минимизацию контактов продавца и покупателя при передаче товара.

При примерке обуви магазинам рекомендуется обеспечить покупателя одноразовыми носками.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек и 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит и отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.