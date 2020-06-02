Назначен новый начальник московской полиции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Заместителем начальника ГУ МВД Москвы, начальником городской полиции назначен Игорь Зиновьев. Он прежде был начальником УВД по Центральному административному округу столицы. 2 июня начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов представил Зиновьева личному составу в режиме видеоконференции.

Также Баранов сообщил, что УВД по ЦАО возглавит полковник полиции Станислав Сулаков. Он с 2016 года руководил Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве.

Зиновьев родился в Москве в 1964 году, в органах внутренних дел служит с 1985 года, начав с должности оперуполномоченного угрозыска. Высшую школу милиции МВД СССР он окончил в 1989 году.

С 2000 года Зиновьев занимал руководящие должности. Среди его наград есть Орден Почета, медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отличие в охране общественного порядка", "В память 850-летия Москвы", "За отличие в службе" I, II, III степени, "За безупречную службу" III степени, "За боевое содружество".

Прежний начальник полиции Москвы Сергей Плахих в феврале написал рапорт об отставке в связи с уходом на пенсию.