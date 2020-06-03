Власти Подмосковья потратили порядка 40 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сумма, которую потратили власти Московской области на борьбу с коронавирусной инфекцией, составила 40 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) подчеркнул, что это только примерные расчеты. Губернатор попросил жителей Московской области о понимании в текущей ситуации.

"Я прошу понять нас (в части действия ограничений - ИФ), мы руководствуемся только тем, чтобы в семьях не было больных", - добавил Воробьев.

Губернатор также заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в области стабилизировалась, но это зыбкое положение.

Воробьев пояснил, что коэффициент распространения коронавируса составляет на текущий момент 0,85-0,92 (среднее число людей, которых заражает инфицированный до изоляции). Как сообщалось, в середине апреля этот коэффициент составлял 1,01.

По данным на 3 июня, в регионе за весь период пандемии был подтвержден 41 191 случай коронавируса, 515 человек скончались, 9 311 выздоровели. За минувшие сутки в области выявили еще 736 инфицированных.