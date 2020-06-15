Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Скончался мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, у стрелка были пулевые ранения в живот, он умер от потери крови, не приходя в сознание.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан. По словам собеседника "Интерфакса", помимо стрелка, ранены два человека.

По данным источника, стрелявший находился под действием наркотиков. Первоначально сообщалось, что стрельбу мог открыть таксист, которого остановили сотрудники ГИБДД, однако затем в МВД сообщили, что это был прохожий. Также источником озвучивалась версия, что стрелял пассажир такси.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.