Мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы, был под действием наркотиков

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Огонь по полицейским в центре Москвы мог открыть пассажир такси, когда полицейские штрафовали водителя за нечитаемые номера, сообщил "Интерфаксу" информированный источник; он также сообщил, что стрелявший находился под действием наркотиков.

Как заявил собеседник агентства, пассажир выскочил из такси, подбежал к полицейской машине, открыл дверь и выстрелил. Огонь велся, по предварительным данным, из охолощенного пистолета.

"Предварительная экспертиза показала признаки наркотического опьянения у мужчины, открывшего огонь по полицейским", - также сказал источник.

Задержанный - уроженец одной из республик Кавказа. "Проверяется его связь с таксистом, которого остановили патрульные", - добавил собеседник агентства.

Источник также рассказал, что напавший на полицейских в центре Москвы выстрелил в них шесть раз.

"Сначала мужчина выстрелил четыре раза в одного полицейского, тяжело ранив его. Затем (выстрелил - ИФ) в напарника полицейского уже непосредственно при задержании", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ответным огнем нападавший дважды ранен в живот. Источник также сообщил, что мужчину, напавшего на полицейских, проверяют на экстремизм.

"По предварительным данным, мужчина мог быть сторонником экстремистских организаций и при нападении руководствоваться соответствующими взглядами", - сказал собеседник агентства.

Позднее собеседник агентства заявил "Интерфаксу" об обысках у устроившего стрельбу в столице. "Проводятся обыски по месту регистрации напавшего в Ингушетии, а также на съемной квартире в Москве", - сказал источник.

Что рассказали об инциденте в столичном главке МВД

Ранее в пресс-службе столичного управления МВД сообщили "Интерфаксу", что двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки с неизвестным на Ленинском проспекте в Москве.

"Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", - сказали в управлении полиции.

Там отметили, что полицейские применили табельное огнестрельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего. "Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками", - подчеркнули в полиции.

Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в МВД.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова ранее в понедельник сообщила "Интерфаксу", что из-за стрельбы по полицейским было заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.