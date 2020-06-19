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В Москве с начала года возбуждено почти 1,2 тыс. уголовных дел против предпринимателей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева сообщила о почти 1,2 тыс. уголовных дел против предпринимателей, а также о росте обращений от бизнеса за время действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

"В целом с января по май 2020 года в Москве заведено 1 194 уголовных дела в предпринимательской сфере. Из них по частям 104 статьи 159 УК РФ (мошенничество) - 905 дел, по 160 статье (растрата) -124 дела и по 210 статье (организация преступного сообщества) - 47 уголовных дел", - сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице на заседание Центра общественных процедур (ЦОП) "Бизнес против коррупции".

В свою очередь исполнительный сопредседатель центра Виктор Звагельский отметил, что после окончания режима самоизоляции и действия ограничительных мер следует также ожидать роста обращений от предпринимателей, связанных с возбуждением дел по фактам невыполнения договорных обязательств.

"Нарушение хозяйственных и коммерческих связей, особенно в части исполнения государственных контрактов и кредитных обязательств, бумерангом может привести к большому количеству уголовных дел, в частности по 159-й статье. Мы должны быть к этому готовы и стараться реагировать, понимая, что большинство предпринимателей стали заложниками возникшей ситуации", - сообщил Звагельский.

По мнению сопредседателя ЦОПа адвоката Анатолия Кучерены, большое количество уголовных дел в настоящее время вытекают из гражданско-правовых отношений.

"Кардинально изменить ситуацию пока не удается. До тех пор, пока суды будут снисходительно относиться к работе следственных органов, изменить что-либо будет очень сложно", - сказал он.

Татьяна Минеева. Москва Виктор Звангельский Анатолий Кучерена

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