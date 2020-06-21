Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии
На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ратмир Галаев, открывший огонь из пистолета по автоинспекторам в Москве в начале недели, скончался от полученных ранений в больнице.

Об этом "Интерфаксу" в воскресенье сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

15 июня на Ленинском проспекте в столице двое сотрудников ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии, 24-летний Галаев несколько раз выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие и задержали его.

В РоссииПострадавших в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских представят к наградеЧитать подробнее

Все трое с огнестрельными ранениями были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В связи с инцидентом расследуется уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (статья 317 УК РФ).

Пока следствие не сообщало, какими мотивами руководствовался Галаев.

Москва Ратмир Галаев СКР

Новости по теме

Новости

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Петр Верзилов перестал выходить на связь после сообщения о взломе его двери

Пандемия коронавируса

В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Более 200% от нормы осадков выпало в Москве за июнь

Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве в субботу

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Два человека пострадали от удара молнии на юге Москвы

Два человека пострадали от удара молнии на юге Москвы

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

Генеральная репетиция парада состоялась на Красной площади

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');