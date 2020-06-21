Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ратмир Галаев, открывший огонь из пистолета по автоинспекторам в Москве в начале недели, скончался от полученных ранений в больнице.

Об этом "Интерфаксу" в воскресенье сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

15 июня на Ленинском проспекте в столице двое сотрудников ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии, 24-летний Галаев несколько раз выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие и задержали его.

Все трое с огнестрельными ранениями были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В связи с инцидентом расследуется уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (статья 317 УК РФ).

Пока следствие не сообщало, какими мотивами руководствовался Галаев.