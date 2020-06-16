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Пострадавших в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских представят к награде

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД, задержавшие стрелка на Ленинском проспекте, представлены к государственным наградам, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ Владимиру Путину представления о награждении медалями "За отличие в охране общественного порядка" инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя.

Днем 15 июня двое сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии, 24-летний Ратмир Галаев несколько раз выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие и задержали его.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (ст.317 УК РФ)

Москва МВД

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