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У стрелка, ранившего полицейских в Москве, нашли экстремистскую литературу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В московской квартире напавшего на полицейских на Ленинском проспекте столицы Ратмира Галаева обнаружены экстремистские материалы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным", - сказал источник.

По его словам, основной версией нападения являются экстремистские взгляды Галаева.

"Также отрабатывается версия причастности Галаева к убийству начальника ингушского центра противодействия экстремизму", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Днем в понедельник, 15 июня, двое полицейских были ранены в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. Когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения, неизвестный выстрелил в автоинспекторов. В ответ сотрудники ДПС применили табельное оружие, ранили стрелка и задержали его.

Участники перестрелки госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (ст.317 УК РФ).

Стрелявший оказался 24-летним приезжим из Ингушетии. По данным источника, это Ратмир Азитович Галаев, 1995 года рождения.

По данным источника, стрелявший находился под воздействием наркотиков.

Москва

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