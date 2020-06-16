Московский стрелок оказался сыном экс-замглавы госнарконтроля и братом полицейского

На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев приходится сыном бывшему начальнику отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По уточненной информации, отец Галаева долгое время возглавлял отдел по оперативной службе, был заместителем руководителя управления госнаркоконтроля по республике", - сказал источник.

Кроме того, по данным собеседника агентства, брат Галаева является действующим сотрудником полиции.

Как сообщалось, днем в понедельник двое сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии, 24-летний Ратмир Галаев несколько раз выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие и задержали его.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (статья 317 УК РФ).

В московской квартире напавшего на полицейских обнаружены экстремистские материалы, сообщил ранее информированный источник.

Сообщалось также, что силовики на основании постановления следователя провели обыски в двух домах в Карабулаке и селе Экажево, где проживают родные братья Галаева.

При этом, по предварительной информации, у родственников Галаева во время оперативных мероприятий запрещенных предметов не обнаружено, сказал источник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры, флешки, мобильные телефоны.