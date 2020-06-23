Число новых случаев COVID-19 в Москве упало на четверть по сравнению с прошлой неделей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В столице за сутки подтвержден 1081 новый случай коронавируса, число зараженных почти на четверть меньше, чем в прошлый вторник, 16 июня, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе города.

"Это на 24% меньше, чем неделю назад, в прошлый вторник, и на 25% - чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе", - сказал представитель штаба 23 июня.

По их данным, 42,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% - старше 80 лет. Кроме того, 8% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.

Ранее во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в Москве за сутки вылечились еще 2578 пациентов с коронавирусом, общее количество выздоровевших возросло до 139 248 человек.