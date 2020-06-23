Свыше 2,5 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 139 тысяч человек, за сутки выздоровели свыше 2,5 тыс. пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", - сказала Ракова журналистам во вторник.

Накануне, 22 июня, в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом "Интерфаксу" сообщали, что число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3617 до 3643, скончались еще 26 человек.

По последним данным, в столице выявлено более 215 тыс. случаев заболевания COVID-19.