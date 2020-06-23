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Федеральные медцентры в Москве возвращаются к штатному режиму работы после COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Федеральные медцентры в Москве, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусом, возвращаются к своей обычной работе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе, сообщает Минздрав.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства во вторник, среди таких клиник - Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, ставший первой федеральной клиникой, на базе которой был открыт ковидный госпиталь, Научно-клинический центр геронтологии РНИМУ им. Пирогова и Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

"Прием пациентов с коронавирусной инфекцией (в этих центрах - ИФ) прекращен, начат процесс закрытия коек, предназначенных для оказания помощи пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее был возвращен к штатной работе НМИЦ здоровья детей. Как сообщалось, перепрофилированные медцентры вернутся к штатной работе, а новые медкойки, созданные для помощи больным коронавирусом, останутся в запасе на случай второй волны пандемии, которая может прийти, в том числе, осенью.

Хроника 09 января – 23 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Москва Коронавирус

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