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Состояние найденных в московской квартире младенцев назвали удовлетворительным

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пятерых младенцев, найденных в квартире на северо-востоке Москвы, при первичном осмотре можно считать здоровыми, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

"Пятеро детей были доставлены в три больницы, двое детей - мальчик и девочка на вид трех-четырех месяцев в удовлетворительном состоянии, никаких видимых повреждений нет, признаков насилия тоже нет, условно можно считать их здоровыми, пока не будут получены результаты обследования внутренних органов", - сообщил он в среду журналистам.

Османов также сказал, что еще двое детей - мальчик и девочка трех-четырех месяцев также доставлены в другую больницу, тоже в достаточно удовлетворительном состоянии. Как отметил главный столичный педиатр, они также будут обследованы.

Он сообщил, что еще один ребенок пяти дней доставлен в Морозовскую больницу.

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"У него тоже видимых паталогических отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит, относительно можно назвать детей здоровыми", - сказал Османов.

Главный столичный педиатр отметил, что дальнейшую судьбу детей будут решать органы опеки.

Как сообщалось, 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро новорожденных детей, следователи устанавливают их родителей, возбуждено дело.

Москва

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