В Вологодской области избирком зафиксировал факт двойного голосования

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Факт двойного участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию выявлен в Вологодской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального избиркома.

По ее данным, 26 июня на одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Факт двойного голосования был оперативно выявлен членами комиссии, отметили в пресс-службе.

В избиркоме также сказали, что пытавшаяся проголосовать дважды женщина является членом ТИК Вологодского района от партии КПРФ, а выявленный факт назвали "явно спланированной провокацией".

Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об инциденте в ЦИК РФ, а также обратился в полицию для проведения проверки и привлечения к ответственности виновных лиц.

По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка.

Согласно статье 5.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), получение в избирательной комиссии бюллетеня "для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования" при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.