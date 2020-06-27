Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 27.06В России 627 646+6 852В мире 9 801 572+191 743

В Вологодской области избирком зафиксировал факт двойного голосования

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Факт двойного участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию выявлен в Вологодской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального избиркома.

По ее данным, 26 июня на одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Факт двойного голосования был оперативно выявлен членами комиссии, отметили в пресс-службе.

В избиркоме также сказали, что пытавшаяся проголосовать дважды женщина является членом ТИК Вологодского района от партии КПРФ, а выявленный факт назвали "явно спланированной провокацией".

Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об инциденте в ЦИК РФ, а также обратился в полицию для проведения проверки и привлечения к ответственности виновных лиц.

В РоссииЦИК РФ получил 105 обращений с информацией о возможном принуждении к голосованиюЧитать подробнее

По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка.

Согласно статье 5.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), получение в избирательной комиссии бюллетеня "для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования" при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Вологодская область Конституция

Новости по теме

Новости

"Росэнергоатом" не фиксировал происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС

Северный обход Твери трассы М-11 будет стоить "чуть больше 60 млрд рублей"

Северный обход Твери трассы М-11 будет стоить "чуть больше 60 млрд рублей"

Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери

Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Новая газета" пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Послы стран Запада в Москве призвали власти РФ уважать права сексменьшинств

Пандемия коронавируса

В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат надбавок врачам

Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к атакам на военных США в Афганистане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');