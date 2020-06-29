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"МОЭК" пригрозила отключить горячую воду за долги более чем в 300 домах Москвы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" в ближайшее время планирует ввести ограничение на поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 323 потребителей на территории Москвы, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

"Данная мера для нас является крайней, но достаточно эффективной для повышения платежной дисциплины должников - больше половины контрагентов начинают гасить задолженность в результате ее применения", - отметил директор филиала №11 "Горэнергосбыт" "МОЭК" Александр Запруднов.

В компании уточнили, что речь идет об ограничении услуги для 323 потребителей, включая жилые многоквартирные дома бизнес-класса. Суммарная задолженность данных компаний-неплательщиков за поставленную тепловую энергию и горячую воду превышает 208,4 млн рублей. В компании особо подчеркнули, что задолженность сформировалась до введения ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, и мораторий на нее не распространяется.

"Так, в ближайшее время планируется отключение от тепловых ресурсов клубного дома "Балчуг-резиденс" на Садовнической улице с долгом порядка 4 млн рублей (семь месяцев неоплаты)", - уточнили в компании.

Напомним, что ограничение подачи ресурсов применяется к неплательщику, если задолженность превышает два месяца в случае неоплаты тепловой энергии и три месяца при неоплате потребленной горячей воды. Ограничение подачи ресурса является самой строгой мерой воздействия на должника и применяется, когда все иные меры исчерпаны.

В апреле правительство РФ ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Такой льготный период должен был продлиться до 1 января 2021 года. Однако впоследствии Минэнерго предложило сократить срок действия моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний.

МОЭК Александр Запруднов Москва

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