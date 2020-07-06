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Мосгорсуд отменил продление ареста расстрелявшему коллег в метро полицейскому

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда, который продлил до 18 сентября арест полицейскому Алексею Смирнову, которого обвиняют в стрельбе по коллегам на станции метро "Рязанский проспект". Вопрос о мере пресечения направлен на новое рассмотрение, сообщили в Моосгорсуде.

Пресненский суд снова рассмотрит этот вопрос в ином составе. Мосгорсуд продлил арест Смирнову до 15 июля.

18 сентября 2019 года в ГУ МВД Москвы сообщили, что сотрудники отдела собственной безопасности УВД на метрополитене решили задержать в вестибюле станции "Рязанский проспект" Смирного, которого заподозрили в получении взятки, а он стал отстреливаться из табельного пистолета. Старший лейтенант полиции Максим Веялко погиб на месте, подполковник полиции Алексей Лимонов получил тяжелое ранение.

Стрелявшего задержали. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Алексей Смирнов МВД Москва Мосгорсуд Пресненский суд

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