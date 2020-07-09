Ограничения на работу учебных заведений в Москве будут сняты с 13 июля

Сергей Собянин заявил, что начало учебного года намечено на 1 сентября

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 13 июля снимаются ограничения на очное посещение школ, колледжей, вузов, кружков и секций.

Мэр написал в своем блоге в четверг, что студенты вновь смогут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. При этом "выбор формы проведения испытаний - в очном или дистанционном варианте - остается за Минобрнауки России и администрациями вузов".

Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

Кроме того, в обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи.

"До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября", - написал мэр.