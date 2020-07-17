Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Горячую воду отключили в элитном доме в центре Москвы из-за долгов по ЖКХ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "МОЭК" ограничил подачу тепловой энергии элитному жилому комплексу в Тверском районе в центре Москвы за долги по оплате ЖКХ, сообщили в пресс-службе поставщика.

"В начале июля "МОЭК" ограничил горячее водоснабжение в отношении ООО "Техноком Трейд", являющейся заказчиком-застройщиком элитного комплекса "Резиденция Тверская" с апартаментами и пентхаусами в центре Москвы по адресу 2-я Брестская улица, дом 6", - рассказали в компании.

Там уточнили, что долг составляет около 2 млн руб. Он сформировался за январь-март 2020 года, до введения ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией. Соответственно под действие моратория он не попадает.

В компании отметили что это не первый объект высокого класса, который поставщик отключает от услуг. Ранее уведомления об ограничении теплоснабжения и горячего водоснабжения за долги направлялись еще в десять комплексов недвижимости элитного класса в Москве, чьи управляющие компании после их получения погасили задолженность.

Напомним, что в апреле правительство РФ ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Льготный период предлагалось продлить до 1 января 2021 года. После этого энергокомпании стали сообщать о резком падении собираемости платежей. Например, ПАО "МОЭК" оценивало снижение платежей в апреле по некоторым категориям потребителей почти в два раза. По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло – на 12% относительно показателей прошлого года, а задолженность выросла на 11 и 16 млрд соответственно.

По состоянию на 25 июня "МОЭК" за неуплату ограничил поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 70 организаций на территории Москвы с суммарной задолженностью более 78,4 млн рублей и уведомил о возможном отключении еще более 300 потребителей-должников.

Напомним, что ограничение подачи ресурсов применяется к неплательщику, если задолженность превышает 2 месяца в случае неоплаты тепловой энергии и 3 месяца при неоплате потребленной горячей воды, а потребитель не предпринимает мер по ее погашению.

Москва МОЭК

Новости по теме

Новости

Пожилая женщина погибла на рельсах московского метро

Пандемия коронавируса

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

Всех задержанных на Лубянке отпустили из полиции с обязательством о явке

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

Суд арестовал еще троих фигурантов "дела врачей" о торговле людьми

Суд санкционировал первый административный арест за акцию 15 июля в Москве

Протесты в Москве

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Парковочное приложение в Москве будет сообщать о перемещении машины из-за ремонтных работ

Пандемия коронавируса

Прирост случаев инфицирования COVID-19 в Москве опустился до минимума с 4 апреля

Изменение Конституции

Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве

Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');