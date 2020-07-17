Горячую воду отключили в элитном доме в центре Москвы из-за долгов по ЖКХ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "МОЭК" ограничил подачу тепловой энергии элитному жилому комплексу в Тверском районе в центре Москвы за долги по оплате ЖКХ, сообщили в пресс-службе поставщика.

"В начале июля "МОЭК" ограничил горячее водоснабжение в отношении ООО "Техноком Трейд", являющейся заказчиком-застройщиком элитного комплекса "Резиденция Тверская" с апартаментами и пентхаусами в центре Москвы по адресу 2-я Брестская улица, дом 6", - рассказали в компании.

Там уточнили, что долг составляет около 2 млн руб. Он сформировался за январь-март 2020 года, до введения ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией. Соответственно под действие моратория он не попадает.

В компании отметили что это не первый объект высокого класса, который поставщик отключает от услуг. Ранее уведомления об ограничении теплоснабжения и горячего водоснабжения за долги направлялись еще в десять комплексов недвижимости элитного класса в Москве, чьи управляющие компании после их получения погасили задолженность.

Напомним, что в апреле правительство РФ ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Льготный период предлагалось продлить до 1 января 2021 года. После этого энергокомпании стали сообщать о резком падении собираемости платежей. Например, ПАО "МОЭК" оценивало снижение платежей в апреле по некоторым категориям потребителей почти в два раза. По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло – на 12% относительно показателей прошлого года, а задолженность выросла на 11 и 16 млрд соответственно.

По состоянию на 25 июня "МОЭК" за неуплату ограничил поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 70 организаций на территории Москвы с суммарной задолженностью более 78,4 млн рублей и уведомил о возможном отключении еще более 300 потребителей-должников.

Напомним, что ограничение подачи ресурсов применяется к неплательщику, если задолженность превышает 2 месяца в случае неоплаты тепловой энергии и 3 месяца при неоплате потребленной горячей воды, а потребитель не предпринимает мер по ее погашению.