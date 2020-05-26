В Госдуме назвали условия для снятия моратория на штрафы за услуги ЖКХ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме считают возможным сокращение сроков моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ в случае введения адресной поддержки по оплате коммунальных услуг для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила "Интерфаксу" во вторник глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минэнерго предложило сократить срок действия моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний. В ведомстве считают, что мораторий должен быть снят для населения уже 1 мая. Исключением могут стать люди, оказавшиеся в сложной ситуации, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Минэнерго посчитало, что при сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы электростанций составят около 600‒700 млрд рублей, сообщает издание.

"Введение моратория на начисление пеней за неоплату ЖКХ было оперативным решением. Я его поддержала, поскольку падение доходов населения на тот момент было очень резким. Его возможно снять при условии усиления адресной защиты по оплате услуг ЖКХ для малоимущих семей, если будет снижен порог расходов на ЖКХ, то это на автомате компенсирует вопрос с начислением пени", - сказала Хованская.

Она пояснила, что временное освобождение граждан от уплаты пеней за просрочку по платежам ЖКХ не освободило их от дальнейшего погашения суммы самого долга.

"А эта сумма может оказаться гораздо больше, чем та экономия, которую граждане получают за счет моратория на пени. Поэтому все-таки лучше платить более менее ритмично, если есть такая возможность. А Минэнерго как раз должно озаботиться тем, чтобы усилить адресную защиту, чтобы эти провалы в доходах ресурсоснабжающих организаций были не так критичны", - отметила Хованская.

По ее словам, для дальнейшей поддержки населения также должен быть снижен порог расходов из семейного бюджета на ЖКХ, при котором граждане получают право на субсидии на оплату коммунальных услуг. Он должен снизиться с 22% до 15%. По ее словам, Минстрой уже поддержал это предложение, правительство прорабатывает такую возможность.

В апреле правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Кабмин также временно приостановил поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Такой льготный период должен продлиться до 1 января 2021 года. В Минстрое отмечали, что временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой.

Позже в пресс-службе МОЭК сообщили, что платежи за теплоэнергию в Москве в апреле значительно сократились, по некоторым категориям потребителей - почти в два раза. По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло - на 12% относительно показателей прошлого года, а задолженность выросла на 11 и 16 млрд соответственно.