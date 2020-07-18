Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.

"В ОВД Басманном не менее десяти задержанных, я с коллегой оказываю им юридическую помощь - на совершеннолетних протоколы пока составлять не начали", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в субботу.

Он отметил, что среди задержанных в отделе полиции также двое несовершеннолетних. "На несовершеннолетних составляются протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ)", - добавил адвокат.

По данной статье задержанным грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

В свою очередь адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов сообщил "Интерфаксу", что в ОВД Тверском находятся 15 задержанных, однако его пока не пустили в отдел полиции для оказания юридической помощи.

Информации от полиции о задержании участников акции пока не поступало.

По данным СМИ, ранее в субботу возле здания Госдумы собрались несколько десятков ЛГБТ-активистов. Они решили выступить с одиночными пикетами против законопроектов, запрещающих заключать браки не только однополым лицам, но и тем, кто сменил пол. Кроме того, законопроект предполагает запрет на усыновление детей для тех, кто сменил пол.

Внесенный в Госдуму пакет законопроектов, объединенных под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", разработан специально созданной в 2016 году временной комиссией Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса. Работа над пакетом законопроектов велась три года. Ее возглавляла сенатор Елена Мизулина.

Законопроект подготовлен с учетом новых положений Конституции Российской Федерации.