Задержанных у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции

Задержанных отпустили без протоколов под обязательство о явке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Задержанных ЛГБТ-активистов у здания Госдумы РФ в Москве во время одиночных пикетов против поправок в семейный кодекс отпустили из полиции без составления протоколов с обязательством о явке.

"Отпустили всех без протоколов под обязательство о явке. Вменяют часть 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения пикетирования)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

Адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов также сообщил "Интерфаксу", что из ОВД Тверской отпустили почти всех участников пикета с обязательством о явке для составления протоколов по статье о нарушении установленного порядка проведения пикетирования.

"Кроме журналистки Милы Земцовой. Судя по всему, ее оставляют на ночь до суда. На Земцову составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию серии сменяемых одиночных пикетов", - сказал он.

Официальным комментарием полиции "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, в субботу возле здания Госдумы собралось несколько десятков ЛГБТ-активистов с одиночными пикетами против законопроектов, запрещающих заключать браки не только однополым лицам, но и тем, кто сменил пол. Кроме того, сменившим пол, согласно законопроекту, запрещается усыновлять детей.

Внесенный в Госдуму пакет законопроектов, объединенных под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", разработан специально созданной в 2016 году при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Временной комиссией СФ по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса.

Работа над пакетом законопроектов велась три года. Ее возглавляла сенатор Елена Мизулина.

Законопроект подготовлен с учетом новых положений Конституции Российской Федерации.