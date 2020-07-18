В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.

Общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 4 285 до 4 299 человек.

Накануне столичный оперштаб также сообщал о смерти 14 человек от коронавирусной инфекции.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено почти 233 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 170 тыс. человек вылечились от инфекции. За сутки было зарегистрировано 578 новых случаев COVID-19.