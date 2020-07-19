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В Москве прирост случаев COVID-19 за две недели сократился на 13,7%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве число новых случаев COVID-19 идет на спад, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

"В столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад", - заявили в штабе.

По словам собеседника агентства, 51,6% из числа новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 27,9% инфицированных - от 46 до 65 лет, тогда как 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,7% - старше 80 лет. Среди новых пациентов 8,3% - дети. Все заболевшие и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

В целом по России за минувшие сутки зарегистрированы 6 109 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с майских праздников.

Москва коронавирус

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