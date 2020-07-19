Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

За сутки в России зарегистрированы 6 109 новых случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрированы 6 109 новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки коронавирус выявили еще у 6 109 человек в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Это самый низкий суточный прирост в России не только с начала лета, но и с майских праздников: 29 апреля в стране был зафиксирован 5 841 новый случай, и сразу после этого показатели за четыре дня взлетели до 10 тысяч заболевших в сутки.

За сутки умерли 95 пациентов. Показатель суточной смертности оказался самым низким за весь июль (наименьший с 29 июня, когда в РФ было 93 летальных исхода). В течение июля суточная смертность ранее не опускалась ниже 100 случаев. За все время распространения коронавируса в России скончались 12 342 пациента.

Выздоровел еще 3 481 пациент, всего вылечившихся уже 550 344 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 771 546 случаев коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 208 860 пациентов.

Коэффициент распространения инфекции ни в столице, ни в целом по России за сутки не изменился: в Москве в воскресенье он по-прежнему составляет 0,88, в России - 0,98.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зафиксирован 591 новый случай COVID-19, 14 человек скончались, 359 выздоровели.

Еще 245 новых случаев зафиксировано в Свердловской области, 237 - в Ханты-Мансийском АО, 218 - в Нижегородской области, 202 - в Санкт-Петербурге, 198 - в Алтайском крае, 185 - в Иркутской области, 176 - в Ямало-Ненецком АО, 171 - в Московской области, 167 - в Мурманской области, 130 - в Челябинской области, 127 - в Красноярском крае, 123 - в Ставропольском крае, 118 - в Новосибирской области.

Также 116 случаев зарегистрированы в Оренбургской области, 112 - в Ульяновской области, 109 - в Омской области, по 107 - в Архангельской и Тюменской областях. 105 - в Воронежской области, 103 - в Ростовской области, 102 - в Хабаровском крае. В других регионах страны прирост за сутки составляет менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Июль.

33
Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.Античный театр Одеон Герода Аттика в Афинах открылся после ослабления ограничений15 июля. В Великобритании число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 составило около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. На фото: мурал Бэнкси "девушка с проколотым ухом" в Бристоле, на котором в апреле появилась защитная маска.14 июля. Жители ультраортодоксальных районов Иерусалима вышли на акцию протеста против ужесточения режима самоизоляции.13 июля. Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев13 июля. В отеле Crossroads в пригороде Сиднея было обнаружено более 20 случаев заражения коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания работники здравоохранения Нового Южного Уэльса организовали мобильный центр для тестирования на COVID-19.13 июля. В мексиканском Мехико постепенно возобновляется работа религиозных учреждений. Церковь Святого Семейства начала принимать исповеди прихожан на открытом воздухе за специальной ширмой.11 июля. Театр марионеток в Каире вновь начал давать представления, поместив в зале картонные фигуры для соблюдения зрителями социальной дистанции10 июля. Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.10 июля. В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.В Индии число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 1 миллион, от болезни умерли 25,6 тысяч человек. Страна находится на третьем месте по числу заболевших.
Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.
Хроника 09 января – 19 июля 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Минюст РФ захотел обязать благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский заявил, что врио хабаровского губернатора будет назначен в понедельник

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Пандемия коронавируса

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');