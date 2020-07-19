За сутки в России зарегистрированы 6 109 новых случаев COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки коронавирус выявили еще у 6 109 человек в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Это самый низкий суточный прирост в России не только с начала лета, но и с майских праздников: 29 апреля в стране был зафиксирован 5 841 новый случай, и сразу после этого показатели за четыре дня взлетели до 10 тысяч заболевших в сутки.

За сутки умерли 95 пациентов. Показатель суточной смертности оказался самым низким за весь июль (наименьший с 29 июня, когда в РФ было 93 летальных исхода). В течение июля суточная смертность ранее не опускалась ниже 100 случаев. За все время распространения коронавируса в России скончались 12 342 пациента.

Выздоровел еще 3 481 пациент, всего вылечившихся уже 550 344 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 771 546 случаев коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 208 860 пациентов.

Коэффициент распространения инфекции ни в столице, ни в целом по России за сутки не изменился: в Москве в воскресенье он по-прежнему составляет 0,88, в России - 0,98.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зафиксирован 591 новый случай COVID-19, 14 человек скончались, 359 выздоровели.

Еще 245 новых случаев зафиксировано в Свердловской области, 237 - в Ханты-Мансийском АО, 218 - в Нижегородской области, 202 - в Санкт-Петербурге, 198 - в Алтайском крае, 185 - в Иркутской области, 176 - в Ямало-Ненецком АО, 171 - в Московской области, 167 - в Мурманской области, 130 - в Челябинской области, 127 - в Красноярском крае, 123 - в Ставропольском крае, 118 - в Новосибирской области.

Также 116 случаев зарегистрированы в Оренбургской области, 112 - в Ульяновской области, 109 - в Омской области, по 107 - в Архангельской и Тюменской областях. 105 - в Воронежской области, 103 - в Ростовской области, 102 - в Хабаровском крае. В других регионах страны прирост за сутки составляет менее ста случаев.