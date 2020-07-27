Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.

Накануне сообщалось о смерти 13 пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба на утро понедельника, в Москве выявлено более 238,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 175 тыс. заболевших уже выздоровели.