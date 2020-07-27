Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Пожар в московском женском СИЗО-6 Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Склад с постельными принадлежности горел в подвале СИЗО-6 на юго-востоке Москвы, сообщил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов журналистам в понедельник.

По его словам, эвакуировали 650 человек. "Площадь пожара всего 50 метров, но это склад в подвальном помещении, склад постельных принадлежностей - подушек, матрасов, одеял",- сказал он.

Желтов отметил, что на данный момент в подвале спасателями ведется проливка и разборка конструкций. Погибших и пострадавших нет. "В ближайшее время возгорание будет полностью ликвидировано", - сказал он.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что за медицинской помощью обратились несколько человек. "Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти женщинам. У всех отравление угарным газом легкой степени", - сказал собеседник агентства.

От госпитализации пострадавшие отказались, добавил источник.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о пожаре в СИЗО-6. Предполагалось, что возгорание возникло в пекарне.

Представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков заявлял, что "в одном из зданий СИЗО произошло задымление, открытого горения не было".