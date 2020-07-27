Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"
Пожар в московском женском СИЗО-6
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Склад с постельными принадлежности горел в подвале СИЗО-6 на юго-востоке Москвы, сообщил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов журналистам в понедельник.

По его словам, эвакуировали 650 человек. "Площадь пожара всего 50 метров, но это склад в подвальном помещении, склад постельных принадлежностей - подушек, матрасов, одеял",- сказал он.

Желтов отметил, что на данный момент в подвале спасателями ведется проливка и разборка конструкций. Погибших и пострадавших нет. "В ближайшее время возгорание будет полностью ликвидировано", - сказал он.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что за медицинской помощью обратились несколько человек. "Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти женщинам. У всех отравление угарным газом легкой степени", - сказал собеседник агентства.

От госпитализации пострадавшие отказались, добавил источник.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о пожаре в СИЗО-6. Предполагалось, что возгорание возникло в пекарне.

Представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков заявлял, что "в одном из зданий СИЗО произошло задымление, открытого горения не было".

Москва

Новости по теме

Новости

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

В мэрии сообщили о подтоплениях на дорогах Москвы из-за ливня

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 9 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве арестованы 3 участника драк между армянами и азербайджанцами

Участникам армяно-азербайджанских драк грозит запрет на въезд в РФ

Участникам армяно-азербайджанских драк грозит запрет на въезд в РФ

Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный "Мерседес"

В столице вновь подрались выходцы с Кавказа

Еще 9 участников армяно-азербайджанских драк задержаны в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');