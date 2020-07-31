Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил у властей 250 тыс. рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление бывшего фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина и присудил ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина в пятницу.

"Фомин требовал с государства 793 тыс. рублей: за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, а также обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах", - отметила адвокат.

Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля 2019 года (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления. В начале мая этого года стало известно, что Фомин обратился в Тверской суд с иском к министерству финансов России.

"7 мая мы подали иск в Тверской суд Москвы к министерству финансов, в котором просим назначить компенсацию Фомину в размере 793 тыс. руб. за бездействие следствия, а также за незаконное лишение свободы, обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах", - рассказала тогда "Интерфаксу" Байтурина.

"Дело о беспорядках"

"Дело о беспорядках" в Москве - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа 2019 года.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября 2019 года. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).