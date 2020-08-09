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Посол не исключил, что в Москве проголосуют около 2,5 тыс. белорусов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в России Владимир Семашко считает, что на участке в Москве в воскресенье ожидается 2-2,5 тыс. избирателей.

Как сообщает госагентство БелТА, Семашко сегодня первым пришел проголосовать на выборах президента Белоруссии на участке в российской столице.

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По словам посла, "по итогам пяти дней досрочного голосования уже более тысячи человек проголосовали".

Семашко также отметил, что на предыдущих выборах в посольстве в Москве - президентских и парламентских - всегда было около 1,5 тыс. избирателей.

Посол напомнил, что любой гражданин Белоруссии, по тем или иным причинам оказавшийся в день выборов в России, может прийти в посольство и проголосовать со своим паспортом.

Как сообщалось, в России голосование на выборах белорусского президента организовано в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа.

Москва Белоруссия Владимир Семашко

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