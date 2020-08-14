Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Смертность от коронавируса в июле уменьшилась на 50% по сравнению с июнем

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Москве, по оперативным данным, в июле умерло 10 773 человека, что на 7,2% больше, чем в июле прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"В июле 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 10 773 смерти (на 716 случаев больше, чем в июле 2019). Превышение смертности по отношению к среднеиюльской за последние три года составило 1040 случаев (9 658 в 2017, 9 483 в 2018, 10 057 в 2019)", - говорится в сообщении.

При этом COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль. При этом количество случаев на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае.

По данным департамента здравоохранения Москвы, от COVID-19 как основной причины смерти в июле умерли 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне (1 605), и почти в 4 раза меньше, чем в мае (2 757). В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек).

"Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные и сомнительные случаи. Уже три месяца к смерти от обычной пневмонии не было отнесено ни одного случая", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице 964 человека в июле умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

При этом число случаев смерти от COVID-19 за первые дни августа на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца. Это подтверждает устойчивую тенденцию снижения смертности, отметили в департаменте здравоохранения.