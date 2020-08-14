Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4633 до 4645, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлена 251 тысяча случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 150 тысяч человек.