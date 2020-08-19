Суд над Ефремовым прервался из-за эвакуации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы прервал судебное разбирательство по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, из-за эвакуации в здании суда, передает корреспондент "Интерфакса" в среду.

Эвакуация в суде была объявлена по громкоговорителю. Один из приставов уточнил "Интерфаксу", что ситуация связана с поступившим сообщением о минировании.

Как сообщалось, ранее в среду сторона защиты начала представлять доказательства по уголовному делу с допроса друзей и коллег актера - Никиты Высоцкого и Татьяны Беркович.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Авария с участием актера произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В момент ДТП артист был пьян. Как установило следствие, автомобиль был исправен. Актер не признает вину и заявляет, что ничего не помнит.