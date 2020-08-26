Третьяковка объяснила потоп изношенностью ливневой канализации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Причиной протечки крыши в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя, сообщили "Интерфаксу" вечеромв пресс-службе галереи.

Отмечается, что "хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали проведение экстренных мероприятий по устранению последствий протечек, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства".

В галерее подчеркнули, что сотрудники вовремя демонтировали произведения со стен, не допустив их повреждения. В настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.

"Залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" откроются для посетителей 28 августа в связи с необходимостью просушки полов. Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения необходимых ремонтных работ в залах", - сообщили в пресс-службе галереи.

27 августа будет открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", а выставка "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" 27 августа будет открыта для бесплатного посещения.

При этом посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день.

В среду, 26 августа, экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве.