Залы авангарда Новой Третьяковки вновь открылись после летней протечки

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Залы постоянной экспозиции русского авангарда Новой Третьяковкой галереи на Крымском валу открываются для посетителей после 2,5 месяцев закрытия из-за протечки.

"Для нас сегодня очень важный день. Мы открываем после 2,5 месяцев перерыва первые 14 залов постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Это залы, посвященные искусству авангарда. И то, что мы представляем вам сегодня - это существенно обновленная экспозиция из 14 залов. Шесть залов созданы заново, по-другому", - сказала гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса количество международных проектов резко уменьшилось, и очень многие запросы на выдачу экспонатов на зарубежные выставки пришлось отложить на 2021-2022 годы, поэтому для галереи это уникальный момент, когда все шедевры русского авангарда из собрания Третьяковской галереи находятся в Москве.

Вновь открытые залы - первая часть постоянной экспозиции "Искусство ХХ века", где представлены две версии "Черного квадрата" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Над городом" Марка Шагала, а также шедевры Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Александра Родченко и других знаменитых художников.

Как отметила Трегулова, за время закрытия в некоторых залах изменили цвет стен, а также постарались выставить "тот свет, который максимально сосредоточит внимание зрителей на действительно шедеврах русского искусства".

"Это первый этап открытия постоянной экспозиции после определенного перерыва. Следующим этапом станет открытие залов до 22 зала - ещё восьми залов. Мы планируем сделать это в течение месяца. И там представлено творчества таких художников, как Дейнека, Пименова. Самый масштабные и впечатляющие работы периода соцреализма и вплоть до творчества Кончаловского, которому мы решили выделить отдельный зал", - добавила гендиректор Третьяковки.

26 августа экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее были закрыты из-за протечки крыши, вызванной сильным ливнем.

Картины, находившиеся в залах, не пострадали, сотрудники музея успели быстро их снять и защитить от воды. Причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала сильного дождя. После протечки под наблюдением специалистов оказались около 10 работ, их сохранности ничего не угрожает.

В середине сентября к работе вернулись закрытие выставки - "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан". При этом постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском валу была закрыта на ремонт по замене ливневых стоков.