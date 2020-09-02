У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По результатам изучения иммунитета к COVID-19 у сотрудников московских школ выяснилось, что 13% из них уже имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева.

"У 13% в педагогов есть иммунитет, то есть иммуноглобулины. Это значит, что они, находясь в изоляции и не посещая школу, уже переболели", - сказала Андреева журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В общей сложности в исследовании методом иммуноферментного анализа (ИФА-тест) приняли участие более 180 тыс. московских учителей и персонала школ, уточнила Андреева.

Она добавила, что у некоторых учителей и сотрудников школ обнаружились иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе. Они изолированы.