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У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По результатам изучения иммунитета к COVID-19 у сотрудников московских школ выяснилось, что 13% из них уже имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева.

"У 13% в педагогов есть иммунитет, то есть иммуноглобулины. Это значит, что они, находясь в изоляции и не посещая школу, уже переболели", - сказала Андреева журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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В общей сложности в исследовании методом иммуноферментного анализа (ИФА-тест) приняли участие более 180 тыс. московских учителей и персонала школ, уточнила Андреева.

Она добавила, что у некоторых учителей и сотрудников школ обнаружились иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе. Они изолированы.

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