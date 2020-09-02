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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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В Роспотребнадзоре заявили, что начало учебного года в Москве не ухудшит ситуацию с COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева заявила, что возвращение школьников и студентов к очным занятиям не должно дать существенного роста случаев COVID-19 с заметными симптомами.

"Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболевания. Мы можем выявлять у них заболевание по тестам, но именно как клиническое проявление болезни - мы считаем, что, скорее всего, резкого подъема не произойдет", - сказала Андреева журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она также напомнила о мерах профилактики, которые будут соблюдаться во всех школах страны, и о том, что школьные педагоги в Москве перед учебным годом прошли тесты на коронавирус.

1 сентября в России начался новый учебный год: студенты и школьники приступили к очным занятиям в классах и аудиториях после пятимесячного коронавирусного перерыва. Тем не менее, как минимум до 1 января в школах, колледжах и вузах будет действовать ряд профилактических мер. Среди них - измерение температуры на входе, разделение потоков учащихся и регулярная дезинфекция, а в вузах также будет необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Хроника 09 января – 02 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Елена Андреева Роспотребнадзор Москва Коронавирус

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