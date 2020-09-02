Столичным учителям разрешили вести уроки без маски

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московские учителя могут вести уроки в своем классе без маски, но надеть ее нужно сразу после завершения занятия, заявила главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

"Мы договорились с департаментом образования: когда я вошла в класс, я могу маску снять. Когда учитель выходит из класса в общественное пространство, маску нужно надеть", - сказала Андреева в среду в ходе урока по профилактике COVID-19 в одной из московских школ. Она пояснила, что находиться в маске в течение 40 минут, пока идет урок, затруднительно.

Андреева также рассказала школьникам, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями осенью вырастет - во-первых, потому что осенью создаются более благоприятные условия для выживания вирусов, а во-вторых, учащаются контакты между людьми в коллективах. "Коронавирус никуда не ушел: он есть и будет", - сказала Андреева.

1 сентября в России начался новый учебный год: студенты и школьники приступили к очным занятиям в классах и аудиториях после пятимесячного коронавирусного перерыва. Тем не менее, как минимум до 1 января в школах, колледжах и вузах будет действовать ряд профилактических мер. Среди них - измерение температуры на входе, разделение потоков учащихся и регулярная дезинфекция, а в вузах также будет необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.