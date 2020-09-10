К испытаниям вакцины Sputnik V в Москве подключились эксперты из США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Крупная американская компания, специализирующаяся на исследовании медпрепаратов (CRO), консультирует российских медиков при проведении III фазы клинических исследований COVID-вакцины Sputnik V, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Важный факт, о котором мы не говорили раньше: в том числе крупнейшая американская CRO является одним из главных консультантов по проведению клинических испытаний в Москве. Соответственно, у нас абсолютно не только российское CRO участвует, но, в том числе, и американское, которое, соответственно, видит, что то, что происходит, соответствует лучшим мировым стандартам", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

CRO (Contract research organization) - компания, которая специализируется на проведении различных исследований для фармкомпаний, производителей медицинских изделий и биотехнологий. CRO, в частности, могут проводить доклинические и клинические исследования, а также заниматься контролем за препаратами и изделиями в пострегистрационный период.

Накануне, 9 сентября, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в Москве стартовала III фаза клинических исследований российской COVID-вакцины Sputnik V производства Института Гамалеи. В них принимают участие 40 тыс. добровольцев.